17:45 LIVE Batalia pentru Final Four-ul Ligii: CSM Bucuresti pleaca de la 30-25 la Budapesta. Scandal inaintea partidei: gestul revoltator al maghiarilor

Campioanele Romaniei si ale Europei joaca astazi un meci esential pentru realizarea obiectivului din acest sezon. CSM Bucuresti se lupta pentru calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor la Budapesta, in sala celor de la Ferencvaros. Invingatoarea cu 30-25 in prima mansa, la Bucuresti, campioanele Romaniei au prima sansa.

Meciul se joaca de la ora 17:45 si va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro si m.sport.ro.

Ungurii s-au jucat cu nervii celor de la CSM

Inaintea partidei, jucatoarele CSM-ului nu au avut liniste. Sursele www.sport.ro spun ca Bella Gullden & Co au fost deranjate toata noaptea, in hotelul in care au fost cazate fiind mare zgomot. Mai multe persoane neautorizate ar fi patruns in hotel, tulburand linistea.

Din acest motiv, oficialii lui CSM Bucuresti au inaintat si un memoriu catre EHF.

De asemenea, oficialii gruparii bucurestene sunt nemultumiti de tratamentul de care au avut parte din partea omologilor maghiari. Acestia au primit bilete in inaltul tribunei de la Budapesta, desi ei le-au oferit maghiarilor posibilitatea de a sta chiar in spatele bancilor de rezerve la Bucuresti.