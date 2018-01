TERIFIANT | Transmisia meciului Tottenham - Everton, intrerupta in Hawaii! "O racheta se indreapta spre insula! Va lovi in cateva minute! NU ESTE UN EXERCITIU!" Cum s-a terminat totul

Scene socante petrecute astazi in timpul partidei de Premier League dintre Tottenham si Everton.

Transmisia partidei a fost intrerupta in Hawaii din cauza unei presupuse rachete ce s-ar fi indreptat spre insula si ar fi urmat sa loveasca in cateva minute.

Transmisia TV a meciului a fost oprita, iar un voice-over a intrat peste comentatorul partidei anuntand ca o racheta se indrepta spre Hawaii si va lovi insula in cateva minute. "Nu este un exercitiu", a accentuat vocea din off. In acelasi timp cu anuntul audio, pe ecran rula acelasi mesaj pe banda rosie.

In cele din urma s-a dovedit ca era vorba de o alarma falsa, insa locuitorii insulei din Pacific au trecut prin cea mai terifianta experienta posibila.