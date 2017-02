Sumudica s-a repezit la arbitru: "A recunoscut ca a gresit!" Ce spune despre sansele de calificare ale Astrei. VIDEO

Astra 2-2 Genk / Marius Sumudica acuza un penalty neacordat pentru Astra, recunoscut chiar de arbitru.

Sumudica spune ca sansele Astrei au scazut dupa acest egal, dar spera in continuare la o noua calificare miraculoasa.

"Un rezultat injust dupa mine, am avut penalty in prima repriza. E o pozitie suspecta de offside la golul lor. E greu sa revii dupa ce esti condus. Ei au avut ritm mai bun, au fost mai agresivi.

Noi o sa crestem, o sa ne ajute meciul cu VIitorul si o sa aratam altfel la Genk. Este o echipa buna, de calitate, se vede ca practica un fotbal placut ochiului. Imi felicit jucatorii, inseamna mult sa revii de doua ori. Demonstram din nou ca suntem una din echipele bune ale Romaniei si suntem meritat aici.

Suntem o echipa mica, din tara mica, astia suntem. I-am spus si arbitrului norvegian sa ne respecte, sa ne respecte munca si mi-a zis ca a gresit. Dar nu se poate, a fost sub ochii aditionalului, e clar, neglijenta, penalty clar. Avem 25-30% sanse de calificare, au scazut sansele, dar am facut o propaganda buna fotbalului romanesc. Dar avem putere daca am revenit.

Pentru noi e important play-off-ul, asta ar fi un bonus. Dar o calificare ar fi extraordiar. Ar fi a 10-ea minute a lumii sa ne calificam", a spus Sumudica la Sport.ro.