Dica viseaza la o noapte magica: "Sper sa-i scoatem pe romani in strada!" Imagini de la antrenament: Alibec, relaxat dupa ce a fost anuntat titular de patron

Dica: "Sper sa-i scoatem pe oameni in strada!"



Nicolae Dica a sustinut o conferinta de presa inaintea meciului cu Beer Sheva din Europa League, partida care poate asigura matematic calificarea ros-albastrilor in primavara europeana.



Dica a anuntat ca vor fi schimbari in primul "unsprezece" comparativ cu meciul de campionat cu Craiova, insa a evitat sa spuna clar daca Alibec se va regasi printre titulari.



"Pe faza ofensiva trebuie sa punem mai multe probleme decat am pus in meciul tur. Cei de la Beer Sheva vin sa castige, au nevoie de cele trei puncte. Schimbari in echipa vor fi, cu siguranta. Voi schimba mai multi jucatori fata de meciul de la Craiova. Presiune este tot timpul la Steaua.



Sunt constient ca este foarte greu pentru o echipa romaneasca sa ajunga in semifinalele sau finala unei competitii europene. Nu ne gandim la adversarii care i-am putea intalni in primavara europeana. Ne gandim la meciul de maine, trebuie sa mai obtinem o victorie.



Nu stiu nimic despre transferul lui Keseru. Nu ma gandesc la transferuri deocamdata.



Astept toti suporterii Stelei sa vina alaturi de echipa, suntem intr-un moment bun. Mi-as dori sa fie alaturi de noi. Sa reusim sa avem rezultate foarte bune si sa-i scoatem pe oameni in strada. Sper ca noi sa fim cei care le aduce o bucurie maine seara sau in alte seri.", a declarat Nicolae Dica in cadrul unei conferinte de presa.