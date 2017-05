Surpriza URIASA! Unde va antrena Walter Zenga dupa ce a fost refuzat de Romania

Zenga s-a plictisit sa astepte un semn de la nationala Romaniei. Va fi selectioner in Irak.

Zenga anunta ca s-a inteles cu irakienii si va merge sa antreneze la Bagdad. Ranieri si Rijkaard au fost si ei pe lista, dar Zenga a fost alesul. Doar printr-un miracol mai pot ajunge irakienii la Mondiale. Irakul a jucat la un singur Mondial, in 86. In ultimii 10 ani, Irakul a avut 20 de selectioneri. Zenga a antrenat ultima data in Anglia, la Wolverhampton.