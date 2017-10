Cele mai tari campionate din Europa | Maxim deschide etapa din Bundesliga in Mainz - Eintracht | Derby fara Neymar! 21.45 PSG - Nice

19:41

Alexandru Maxim spera sa revina in primul 11 la Mainz in partida de pe propriul teren cu Eintracht Frankfurt. La ultimul meci de Bundesliga pe acest stadion, Maxim reusea sa inscrie inca din minutul 2. Maxim a fost titular si schimbat in minutul 65 in victoria cu 3-2 dupa prelungiri din Cupa Germaniei contra celor de la Holstein Kiel.Mainz este pe locul 12 in clasament cu 10 puncte in 9 etape, in timp ce Eintracht are un start bun de sezon, fiind pe locul 7, insa la doar 2 puncte de locul 4 ocupat de Hoffenheim.Derby-ul etapei este intre primele 2 clasate din sezonul trecut, Bayern Munchen si Leipzig, echipele aflate pe locurile 2 si 3 in acest moment in Bundesliga. Cele 2 s-au intalnit si la mijlocul saptamanii in Cupa Germaniei, Bayern reusind sa castige la penalty-uri cu 5-4, Timo Werner fiind singurul care a ratat.