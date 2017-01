Scene NEBUNE intr-un meci de baschet din America! Terenul s-a transformat intr-un ring de box

S-a declansat iadul la un meci de baschet intre colegii in America. 15 jucatori au fost eliminati dupa bataia din teren.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Terenul de baschet s-a transformat in ring de box. Jucatori, antrenori, dar si spectatori, au incins o bataie nemaivazuta.



Un jucator a primit un scaun in cap. Nu se stie inca ce scanteie a aprins razboiul intre baschetbalisti, insa politia a deschis o ancheta si-i va interzice pe viata in sala de sport pe cei vinovati.

Meciul de baschet a fost anulat.