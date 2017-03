Omul cu un cal putere! Sprinterul englez Dwain Chambers s-a intrecut cu un cal de curse pe 100m si l-a invins la foto-finish

Sprinterul britanic Dwain Chambers, castigator a 18 medalii de-a lungul carierei sale profesioniste, dintre care 8 de aur, a invins un cal intr-o cursa de 100 metri.

Chambers s-a intrecut cu "Heat Storm", un cal de curse de rasa pura. Englezul s-a impus de doua ori din trei incercari.

"Am avut ceva emotii! Fiind atlet de performanta, mi-am dorit sa castig, a fost un privilegiu pentru mine sa iau parte intr-o asemenea intrecere", a spus Chambers.

Chambers a participat la JO 2002 si 2012. Intre cele doua Olimpiade, acesta a fost suspendat dupa ce a fost depistat pozitiv.

La Sydney, in 2000, acesta s-a clasat pe locul 4 in finala cursei de 100 metri.

