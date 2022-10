Mai întâi, când avea 22 de ani și juca în Italia, și-a rupt cele patru tendoane de la mâna dreaptă, cea cu care lovea mingea, după ce a sărit un gard. Medicii i-au spus că nu va mai juca volei niciodată, dar Cristina și-a revenit miraculos, continuându-și apoi cariera încă 12 ani, nu numai în Italia, ci și în Franța, Brazilia și Argentina.

O altă minune din viața ei s-a întîmplat acum 7 ani, când fetița ei avea 11 ani. Povestește Cristina Pîrv: „Am luat-o de la școală pentru că avea apendicită, o durea foarte tare și am dus-o la spital, iar acolo au pus-o direct pe masa de operație. I-au făcut intervenția chirurgicală, dar după două săptămâni i-a fost din nou rău și a ajuns din nou pe masa de operație. Toți ziceau că o să fie bine, să așteptăm o zi, două, trei. După 7 zile, Nicoll a mea nu mânca, nu avea scaun, i se umflase burta. Asta după două operații în două săptămâni!”

E cel mai crunt ca mamă când îți vezi copilul în suferință și nu poți face nimic pentru el. Cristina era disperată, a consultat mai mulți medici, se afla din nou în spital cu Nicoll. Își aduce aminte și acum cu exactitate cum au evoluat lucrurile:

„Era duminică seara, iar doctorul de gardă mi-a zis că a doua zi trebuie operată din nou. Pfoai de capul meu, zic, nu se poate așa ceva! Era 10 seara, i-au făcut din nou ecogafie, RMN... Nicoll a adormit apoi, iar eu am început să mă rog cu mâinile deasupra ei și am zis: Eu nu accept așa ceva! Nicol e vindecată! În numele lui Isus, Nicol e vindecată! M-am rugat aproape toată noaptea, ațipeam câteva minute și apoi mă rugam din nou”.

Dimineață, a venit medicul și i-a spus că trebuie să o bage din nou pe fetiță în sala de operație, nu înainte de a-i mai face o ecografie. „Era o doctoriță, iar aceasta a mai chemat o doctoriță, apoi un alt doctor, au venit vreo 7 doctori în total! Am întrebat ce se întâmplă”. „Uitați-vă ce-a fost aseară și uitați-vă ce este acum”, au spus doctorii uluiți. N-a mai fost nevoie de operație, burtica nu mai era umflată. „Atât de mult am plâns, și-acum îmi vine să plâng. A fost ceva supranatural. Nicoll a început să-și revină, seara a mers la WC și, după câteva zile, ne-au lăsat acasă. Apoi, și-a revenit total”, povestește cu emoție în glas Cristina Pîrv.

„Dumnezeu mi-a spus să vorbesc cu tine!”

Fosta mare voleibalistă a mai primit semne ale credinței ei. Era imediat după despărțirea de Giba, un simbol al voleiului și al sportului brazilian. Cristina era derutată, aproape de depresie, nu s-a gândit niciodată că mariajul ei fantastic, din care au venit și doi copii minunați, se va destrăma brusc.

L-a prins pe Giba cu altă femeie, supozițiile erau că acesta are mai multe amante, așa că a întrerupt brusc relația. Nu mai putea continua așa. Dar era acum singură în Brazilia, cu doi copii mici. Fetița avea 8 ani, băiețelul – 4. Să rămână acolo, să-și crească copiii, sau să revină în România alături de aceștia?

Dar cineva i-a dat răspunsul. Iată istorisirea Cristinei: „Am ținut post trei săptămâni, vineri-duminică. După a treia săptămână, ne-am dus la biserică, iar apoi am mers să mâncăm, eu și copiii. Ne-am așezat la o masă și, după puțin timp, a venit o femeie lângă noi și s-a așezat în genunchi, în stânga mea. Purta ochelari, avea părul scurt, nu o cunoșteam. Mi-a zis: „Să știi că te-am văzut la multe evenimente.

Dumnezeu tot timpul mi-a spus să vin să vorbesc cu tine, dar n-am avut curaj niciodată. Acum eram în spatele tău, cu soțul meu, și tot așa mi-a zis Dumnezeu să vin să vorbesc cu tine și să-ți spun să citești Isaia 54.”. Aveam un talon de CEC, atunci mai erau CEC-uri. Mi-am scris pe el Isaia 54, ca să nu uit. Femeia s-a ridicat și a plecat. N-am știut de unde s-o iau apoi, cum o cheamă, absolut nimic.

Am ajuns acasă, am citit Isaia 54. Erau acolo exact răspunsurile la întrebările și nedumeririle mele din acele trei săptămâni de post. Nu știam dacă ar fi bine să plec sau să rămân. Am primit un răspuns incredibil”.

Cristina Pîrv a rămas până în 2018 în Brazilia. De patru ani, a revenit în România, și-a deschis o Academie de volei la Cluj, este speaker, manager și ambasador al mai multor proiecte sportive.