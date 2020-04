Sotia lui Kim Jong-Un despre care nu se stie NIMIC! Cum au incercat comunistii sa-i stearga trecutul

Conform datelor publicate de presa europeana, Kim si Ri Sol-Ju ar fi impreuna din 2009.

Date certe referitoare la cuplul prezidential nord-coreean nu sunt insa cunoscute in afara tarii. The Mirror scrie ca cei doi ar avea impreuna 3 copii si ca Ri-Sol ar avea 30 de ani. Parintii femeii sunt ambii intelectuali. Ri a studiat in China si a intrat chiar si in Coreea de Sud ca parte a unei trupe de majorete in 2005, la Jocurile Asiatice de Atletism. Detaliul e unul rusinos pentru regim, care a incercat sa stearga orice urma a prezentei primei doamne la Seul acum 15 ani. Nord-coreenii au confiscat mai multe materiale in care aparea Ri-Sol.

Prima aparitie publica a lui Ri a fost in 2012, cand tanara a fost prezentata drept sotia lui Kim Jong Un, 'tovarasa Ri Sol Ju'.

Conform informatiilor publicate in Asia, Kim Jong Un ar fi murit in timpul unei interventii pe inima. Informatia nu a fost publicata oficial. Favorita sa-i succeada lui Kim la conducerea tarii este sora sa.