Si-a cheltuit toti banii pe care ii avea pentru a-si castiga iubita inapoi! Barbatul si-a transformat gradina in ceva nemaivazut. Care a fost raspunsul fetei

Un barbat din China a facut un gest extrem de romantic pentru a se reimpaca cu fosta iubita.

Barbatul numit Xu (30 ani) si-a folosit toate economiile in incercarea unui gest romantic, insa gestul sau a devenit atractie turistica pentru cupluri imediat.

Xu a cheltuit peste 11 109 lire pentru a-si transforma gradina intr-o 'insula a iubirii', din provincia Guangdong, satul Hetou. Intreaga insula este acoperita in vegetatie roz, de la iarba pana la piersici si ciresi care infloresc si sunt simbolul iubirii in cultura chineza. De asemenea, acolo se gaseste un leagan si un drum pavat cu pietre in forma de inimi.

Cuplul si-a incheiat relatia dupa ce barbatul a trebuit sa se mute la tara pentru a-si ingriji parintii, in timp ce iubita lui a ramas in oras.



Proiectul a fost construit in aproape un an si a fost finalizat in ianuarie, iar fosta iubita a lui Xu a fost extrem de emotionata de gestul sau. Cu toate astea, tanara a refuzat sa se impace cu el, anunta The Sun.

Desi nu a avut succes cu fosta iubita, gradina sa a devenit atractie turistica rapid, iar cuplurile s-au ingramadit sa ia cu asalt insula.