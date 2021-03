Si-a acuzat sotul fotbalist ca a inselat-o, iar acum a ajuns la spital: "A crezut ca nu afla nimeni!" Gestul extrem facut de bomba sexy

Alana Mameva (33 ani) si-a acuzat sotul ca a inselat-o!

Sotia mijlocasului lui FC Rostov, Pavel Mamaev, l-a acuzat pe Instagram pe fotbalist ca a inselat-o in timp ce se afla in cantonament in Marbella, Spania.

Femeia a postat pe Instagram: "Sotul meu a inceput sa ma insele si a crezut ca nimeni din Spania nu va afla!" Daily Star anunta ca Alana a fost internata intr-un spital din Mosocova, iar primele informatii sunt ca ar fi luat o supradoza de droguri.

Politia investigheaza cazul, iar autoritatile au refuzat sa comenteze, in timp ce femeia a negat zvonurile conform careia ar fi luat o supradoza. Desi initial a negat si ca a fost internata, postand poze prin care anunta ca e acasa si si-a 'pacalit sotul', s-a confirmat ca s-a aflat sub supraveghere medicala in stare 'medie spre grava'.

Alana este cunoscuta in Rusia dupa ce a expus chirurgi plasticieni falsi si a ajutat victimele lor sa primeasca tratamentele necesare recuperarii, ducand si la arestarea mai multor doctori falsi.

Femeia acuzata ca ar fi intr-o relatie cu fotbalistul sustine ca a primit amenintari cu moartea din parte sotiei jucatorului.

Pavel Mamev (32 ani) este mijlocasul lui Rostov din septembrie 2019. Fotbalistul a jucat doar la echipe din Rusia, iar in perioada iulie 2019 - septembrie 2019 a fost suspendat dupa ce a fost acuzat ca ar fi atacat doi oficiali ai guvernului.