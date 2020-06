S-a lasat de filme pentru adulti si a dat la Drept! Reactia incredibila a studentilor cand au aflat cu cine sunt colegi! Cum arata acum tanara

Si-a abandonat definitiv trecutul si s-a facut fata cuminte!

Belle Knox, o actrita de filme pentru adulti cunoscuta in industrie, a renuntat la cariera pentru a se apuca de invatat. Belle e studenta la drept si vrea sa devina avocata in New York! Tanara in varsta de 25 de ani n-are nicio retinere sa discute despre trecutul ei, desi unii dintre colegi devin uneori prea indiscreti! Vor sa afle povesti de la filmari si sa obtina contacte de-ale 'colegelor' de platou ale lui Knox.

Pe numele ei real Miriam Weeks, Belle s-a apucat de productii interzise minorilor in 2013, cand avea doar 18 ani. Femeia a dezvaluit ca a fost obligata sa intre in industie pentru a face rost de bani pentru studii. Belle a dezvaluit ca si in timpul in care studia la universitatea Duke, unde a absolvit Sociologia, obisnuia sa calatoreasca in Los Angeles pentru filmari. O facea doar in vacantele scoalare! Acum prioritatile i s-au schimbat radical, iar filmele pentru adulti sunt doar o parte a trecutului sau.

"Am fost libera sa fac ceea ce am vrut cu corpul meu!", a spus fata. Pe Belle a costat-o 60 000 de dolari fiecare an de studiu la universitatea Duke. Crescuta intr-o familie catolica, studenta spune ca parintii ei au ajuns sa-i sustina decizia de a-si castiga propriii bani prin mijloace 'neconventionale'.