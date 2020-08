Coronavirusul l-a speriat! Borcea a dat LUXUL din Mamaia pentru o alta plaja din Romania! Unde isi face vacanta fostul patron al lui Dinamo

Fostul finantator de la Dinamo isi petrece vacanta pe litoralul romanesc alaturi de familia sa.

Borcea a recunoscut ca ii este teama de posbilitatea de a se infecta cu noul coronavirus din cauza problemelor sale cardiace. El a fost operat pe cord, iar acest lucru il face mai vulnerabil in fata COVID-19.

Omul de afaceri se afla alaturi de copiii si de sotia lui, Valentina, la Pam Beach Hoteldin Olimp, proprietate care ii apartine.

"Vreau sa am grija de sanatatea mea si a familiei. Nu risc sa plec mai stiu eu unde si sa ma intorc cu cine stie ce boala! Stau acasa, ca e bine si-n Romania, hai sa si punem in practica faptul ca avem o tara frumoasa", a declarat Cristi Borcea.

Borcea sustine ca pana in 2021 statiune din Olimp va fi la fel ca cele din Italia sau Croatia.

"Este foarte bine. Crede-ma! Iar la anul si mai multi oameni, romani, vor veni in vacanta aici. S-a investit foarte mult in Olimp, iar din 2021 statiunea va fi ce-a fost candva. S-au facut investitii masive in Olimp, si eu am bagat peste 7 milioane de euro in hotel. Sunt discutii sa se refaca faleza, sper cat mai repede. Iar atunci Olimpul va fi la nivelul Coastei de Aur sau al statiunilor din Italia, din Croatia. Olimpul a fost perla litoralului romanesc", a spus Borcea pentru Libertatea.

