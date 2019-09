Cea mai sexy fana a Rapidului! Roksana nu rateaza niciun meci al giulestenilor desi e bulgaroaica: "Rapid e universal!" | FOTO INCENDIAR

Roksana a cerut, Rapid a executat :)

Roksana Gantova este cea mai sexy fana a echipei lui Pancu desi nu este romanca. Frumoasa bulgaroaica in varsta de 30 de ani este fotomodel si grafician pentru jocurile video, dar opreste tot ce face atunci cand joaca Rapidul.



"Nici macar nu sunt romanca, dar Rapid este universal!", spunea Roksana in discutiile online cu fanii giulesteni. Tot in cadrul acestor discutii cu suporterii romani, Roksana a cerut de urgenta un mijlocas central.

Rapidistii au ascultat-o si l-au adus pe Facundo Piriz, un uruguayan in varsta de 29 de ani pe care Daniel Pancu il considera cel mai bun transfer facut vreodata de o echipa din liga a doua.

sursa foto: Instagram