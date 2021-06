Cea mai sexy fana a nationalei Croatiei si-a pregatit garderoba pentru Euro 2020. Cum arata intr-un bikini minuscul

Ivana Knoll se numara printre cele mai incantatoare sustinatoare a nationalei Croatiei. Tanara de 28 de ani s-a remarcat prin tinutele sale la Campionatul Mondial de Fotbal din 2018, iar acum si-a pregatit colectia pentru Euro 2020.

Pe stadion, Ivana Knoll pozează in rochite scurte, cu decolteu generos, iar pe conturile de socializare apare in costume de baie minuscule. Ivana Knoll are peste 400.000 de urmaritori pe Instagram si este creatoarea unui brand de bikini, inspirat de culorile steagului Croatiei.

Pentru Euro 2020, influencerita a prezentat o noua colectie, care contine body-uri, rochii, sosete si costume de baie, toate în culorile steagului Croatiei. (vezi galeria foto).