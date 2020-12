Cea mai IZOLATA femeie din LUME! Este singura supravietuitoare din familia ei, care a fost nedetectata timp de peste 40 de ani: acum i se construieste o casa

O femeie din Siberia traieste intr-o singuratate greu de descris.

Agafya Lykova, in varsta de 76 de ani, traieste in muntii din Siberia, Rusia, si nu are niciun vecin pe o distanta de sute de kilometri.

Familia ei s-a refugiat atat de tare de restul lumii incat nici au stiut ca s-a petrecut al Doilea Razboi Mondial.

Acestia au fugit de persecutiile religioase incepute in anul 1936 si timp de peste 40 de ani, autoritatile ruse nu au avut habar de existenta acestor oameni.

Abia in 1978, la peste 40 de ani distanta, ei au fost gasiti si vizitati de geologii rusi. Insa la scurt timp dupa aceasta vizita, tatal si fratii Agafyei au murit si ea a ramas singura supravietuitoare din familia ei.

Potrivit Daily Star, se crede ca lipsa lor de imunitate fata de bolile moderne a fost un factor cheie in decesul acestora.

Oleg Deripaska, un magnat rus, a intervenit pentru a avea grija de femeia izolata si acum ii va construi si o noua casa, mult mai bine izolata. Temperaturile in muntii din Siberia pot ajunge si la -50 de grade celsius.

De asemenea, in tot procesul constructiei, femeii i se va acorda o atentie deosebita pentru a nu fi imbolnavita, mai ales in contextul pandemiei de Covid-19:

"Cu totii avem o grija extrem atunci cand o vizitam pe Agafya. Cu virus sau fara virus, ea este ca un Mowgli care nu a intalnit niciodata infectii si boli moderne. Stim cat de disciplinati si precauti trebuie sa fim pentru a fi convinsi ca este in siguranta", a spus Oleg Deripaska, conform sursei citate.

Din pacate, sunt si oameni care nu respecta intimitatea femeii de 76 de ani si o pun in pericol.

In luna iulie, in plina pandemie de Covid-19, o influencerita din Rusia a zburat cu un elicopter privat pana in zona unde locuieste Agafya doar pentru a o imbratisa.

Un purtator de cuvant al rezervatiei naturale a spus atunci: "A ignorat pur si simplu toate cerintele legale si a vizitat-o."