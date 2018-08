Ce se intampla cu cel mai mare traficant de droguri din lume. El Chapo poate sa moara in inchisoare

El Chapo conduce un imperiu de 9 miliarde de dolari.

Celebrul traficant de droguri din Mexic a primit o veste dezastruoasa din partea avocatilor. Procesul sau, programat sa inceapa in septembrie, va fi amanat cu inca 2 luni, dupa ce acuzarea a primit probe noi in dosar.

Acesta trece prin momente teribile in celula, spune avocatul sau. "Vomita in fiecare zi", a spus cel care va avea o misiune imposibila in fata juratilor, de a-l apara pe cel mai mare traficant din istorie.

El Chapo a acuzat ca este tinut in conditii nu tocmai bune in USA, sanatatea fiindu-i afectata, mai ales ca a ajuns la varsta de 61 de ani. Familia lui El Chapo, in special sotia sa cea mai tanara, Emma Coronel Aispuro, se teme de faptul ca sotul sau poate muri in inchisoare.

Mexicanul va aparea insa in acest an in cel mai mediatizat proces al unui traficant de droguri din istorie. Predecesorul sau, Pablo Escobar, a scapat de justitie la inceputul anilor 90, cand a fost ucis de politie.

