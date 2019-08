Ce s-a intamplat cu omul care a castigat de 2 ori la loterie si a cumparat droguri intregului cartier "ca sa petreaca si ei"

Caz incredibil in Thailanda.

Un thailandez a avut norocul imens de a castigat de 2 ori la loto, primind o suma impresionanta pentru Thailanda, echivalentul a 350.000 de euro.

Acesta si-a cumparat un pamant si apoi a construit o casa de acesti bani, insa felul in care i-a cheltuit pe restul l-a bagat in belele.

Barbatul, care inainte sa castige la loto era vanzator de legume in piata, a cumparat droguri de 20.000 de euro si le-a impartit in cartierul sarac din Bangkok in care locuieste.

Politia l-a arestat dupa ce a primit informatii ca impartea metamfetamina in tot cartierul, inclusiv copiilor, "ca sa petreaca si ei", dupa cum a explicat acesta.