Ce a putut sa faca El Chapo cand fiul sau a fost omorat de un traficant rival. Gestul sau a uimit pe toata lumea

El Chapo a platit scump pentru miliardele castigate din traficul de droguri.

Joachim "El Chapo" Guzman, cel mai puternic traficant de droguri din Mexic, isi asteapta procesul in SUA.

El Chapo este judecat de americani si acuzat de trafic de droguri plus multe ale crime. El era principalul traficant al drogurilor care circula intre Mexic si SUA si a fost inchis de doua ori fara succes de mexicani pana acum. El Chapo a evadat de doua ori din Mexic, iar acum americanii vor sa fie siguri ca va ramane in spatele gratiilor. Procesul sau incepe la New York, in luna noiembrie si este asteptat cu sufletul la gura de milioane de oameni.

El Chapo a platit scump insa pretul de a conduce un cartel de traficanti de droguri. Unul dintre fiii sai a fost ucis in 2008, cand avea 22 de ani.

A fost razbunarea unor traficanti rivali, Arturo si Hector Beltra Leyva, pe care El Chapo ii turnase autoritatilor mexicane.

El Chapo a fost atat de trist la moartea fiului sau incat a comandat toti trandafirii din regiunea Culiacan pentru inmormantare. Gestul sau l-a inspirat pe cantaretul Lupillo Rivera sa scrie melodia "50.000 de trandafiri", devenita hit in Mexic.