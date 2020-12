Ce-a cautat OMENIREA pe Google in 2020. Pandemia e peste tot, dar care sunt MARILE SURPRIZE

Ca in fiecare an, celebrul motor de cautare pe internet si-a facut topurile in ceea ce priveste interesele manifestate de oameni in 2020.

Intr-un an pandemic, temuta boala a stat pe buzele, dar si pe degetele tuturor, cel mai cautat cuvant tastat pe platforma Google fiind, evident, coronavirus. Chiar si "coronavirus update" (adica noutatile legate de Covid), dar si simptomele coronavirusului se afla in Top 10, in timp ce cuvintele adiacente "zoom" si "google classroom" sunt legate de noul stil de viata aplicat in 2020.

Un alt eveniment major din acest an au fost alegerile din SUA, reflectate in cautarile google de expresia "election results", dar si de identitatea noului sef de la Casa Alba, Joe Biden. De asemenea, tinand cont de faptul ca s-a produs la inceputul anului, in ianuarie, pe podium se afla accidentul de elicopter dramatic in care si-a pierdut viata fostul mare baschetbalist american Kobe Bryant.

Si acum vin surprizele, pe locul 5 fiind, absolut surprinzator, initialele IPL, care inseamna sistemul inovator de epilare cu ajutorul laserului. La fel de inexplicabil pentru noi, romanii, e si numarul mare de cautari trecut in dreptul unui meci de cricket, India contra Noua Zeelanda, partida plasata pe pozitia a 6-a.

Top 10 cele mai cautate expresii pe Google in 2020:

1. coronavirus.

2. election results.

3. Kobe Bryant.

4. zoom.

5. IPL.

6. India vs. New Zeland.

7. coronavirus update.

8. coronavirus symptoms.

9. Joe Biden.

10. Google Classroom.

Tweet Google 2020 Citeste si: