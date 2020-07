Dezvaluiri CUTREMURATOARE ale primului jucator care l-a eliminat pe Nadal de la Roland Garros: "Am cautat pe Google cum sa ma sinucid!"

Robin Soderling (35 ani) a facut mai multe dezvaluiri cutremuratoare din trecut.

Primul jucator care a reusit sa il invinga pe 'regele zgurii', Rafael Nadal la Roland Garros, in anul 2009, a povestit despre perioada neagra prin care a trecut in urma cu cativa ani, cand a luat in calcul sinuciderea.

"Am suferit de anxietate in mod constant, am fost macinat pe dinauntru. Stateam in apartament si ma uitam in gol. Ma panicam la cel mai mic zgomot. M-am speriat extrem de tare cand a cazut pe podea o scrisoare", a spus fostul tenismen pentru un post de radio din Suedia.

Problemele lui au inceput din finala cu Federer, iar starea lui s-a degradat si mai tare dupa turneul de la Baastad, din 2011.

"La Roland Garros erau doar 3 jucatori cu care puteam sa pierd. Pe restul trebuia sa ii inving. Daca nu o faceam, ma simteam rau, un ratat, un pierzator. Dupa Baastad, am cazut intr-un abis fara fund.

M-am panicat si am inceput sa plang. Plangeam si plangeam. M-am intors la hotel si m-am pus in pat. De fiecare data cand ma gandeam sa revin pe drumul cel bun, ma panicam. Pentru prima data simteam ca, indiferent de cat de mult imi doream, nu puteam sa revin. Nici daca imi punea cineva pistolul la cap.

Am ajuns sa caut pe Google cum sa ma sinucid. Orice era mult mai bine decat sa traiesc in acest infern. Vorbim rar despre problemele psihice in sportul mondial. De aceea am povestit asta", a spus Soderling.