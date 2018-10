FANTASTIC! El e romanul care a castigat de 14 ori la loterie si traieste acum pe o insula tropicala! Cum poti sa FENTEZI sistemul in 6 pasi simpli si sa iei MILIOANE

Stefan Mandel, un economist nascut in Romania, traieste o viata de lux!

A castigat de 14 ori la loterie! Primele doua succese au venit in Romania, unde Mandel s-a nascut. Incerca sa faca rost de bani pentru a parasi tara pe vremea in care salariul sau nu depasea 88 de $!

Mandel s-a mutat in Israel, apoi a ajuns in Australia, unde a mai castigat de 12 ori la loto!

Mandel a incercat sa intre ilegal in sistemul loteriei din Virginia, manevra care i-a adus 20 de luni de inchisoare in Israel. Pana la urma, economistului roman i-a iesit schema. Acum traieste in Vanuatu, in Pacificul de Sud.

Formula lui Mandel pentru a se imbogati la loto, in 6 pasi:

1. Calculezi numarul total de combinatii. (De exemplu, pentru o loterie care iti cere sa alegi 6 numele din 40 ai 3 838 380 de combinatii)

2. Cauta loteriile unde jackpotul depaseste de trei ori sau mai mult numarul de combinatii.

3. Strange suficienti bani pentru a plati toate combinatiile (Mandel a strans 2 524 de investitori pentru a castiga la loteria din Virginia)

4. Printeaza milioane de tichete cu fiecare combinatie.

5. Livreaza tichetele catre dealeri autorizati ai loteriei.

6. Iei banii. Nu uita sa-ti platesti investitorii. Mandel s-a ales doar cu 100 000 $ in 1987, cand a castigat marele premiu in valoare de 1,3 milioane de $.