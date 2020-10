A vrut sa isi insceneze rapirea pe TikTok, dar a fost omorata in timp ce filma! Imaginile filmate cu cateva clipe inainte sa fie ucisa 

Areline Martinez (21 ani) a fost omorata in timp ce filma pentru TikTok.

Tanara din Mexic filma un clip cu o presupusa rapire a sa pe care se pregatea sa il posteze pe TikTok ulterior, cand a fost impuscata mortal in cap!

Pentru clip a fost legata la maini si picioare, dupa cum informeaza Procuratura din statul Chihuahua. A fost impuscata in cap dupa ce pistolul s-ar fi descarcat in mod accidental in mainile unuia dintre prietenii sai.

Tanara a murit pe loc, iar corpul sau a fost gasit acasa, mare parte din prietenii fetei au fugit de la fata locului, insa au putut fi identificati dupa ce pe internet au aparut filmari cu ei in timp ce filmau clipul pe care tanara il pregatea pentru TikTok.

#Famosos Estos son los momentos previos a la muerte de la Tiktoker #ArelineMartínez, aparentemente los sujetos con los que estaba accidentalmente le dispararon una balazo en la cabeza. pic.twitter.com/Igt2LDrqj2 — La Noticia SV (@lanoticiasv) October 5, 2020

