A trecut un an fara un semn de viata! Milioane de fani sunt socati de vestea asta. E unul dintre cele mai indragite cupluri

Presa spaniola da ca sigura ruptura definitiva dintre fostul portar Iker Casillas si frumoasa jurnalista Sara Carbonero.

Sunt ani de cosmar pentru Iker si Sara, care la un moment dat pozau ca un cuplu fericit si indestructibil. Dupa problemele de sanatate (el infarct, ea cancer) pe care le-au depasit in 2019, se pare ca au aparut si frictiuni in ceea ce priveste legatura lor sentimentala, in ciuda faptului ca sotii Casillas au impreuna doi copii.

Zvonuri au aparut de mult timp in acest sens, presa tabloida din Spania adunand dovezi privind faptul ca Iker si Sara traisesc separati si au proiecte de viitor total diferite. Astfel, desi oficial ei s-au intors in Spania din Portugalia in 2020, se pare ca ambii se ocupa in paralel de locuintele individuale in care vor sta in perioada urmatoare.

Daca aceste informatii nu sunt suficiente, sa mai spunem faptul ca la 3 februarie 2021 se implineste exact un an de la ultimul semn de viata dat de Iker Casillas pe retelele de socializare in ceea ce priveste relatia amoroasa cu sotia sa.

Fostul mare portar al Spaniei si al echipei Real Madrid si-a oficializat relatia cu Sara Carbonero chiar dupa finala Campionatului Mondial din 2010, castigata de iberici, atunci cand fotbalistul a sarutat-o in direct pe ziarista.