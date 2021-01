Nu mai e NIMIC de facut! Separarea e DEFINITIVA. Divortul care va zgudui DIN TEMELII lumea bogatilor

Ultimele informatii despre mariajul dintre Kim Kardashian si Kanye West nu mai lasa loc de interpretari privind iminenta despartire.

Vedeta de 40 de ani si rapperul de 43 de ani au format de aproape un deceniu unul dintre cele mai in voga cupluri din lumea celebritatilor. Anul trecut au aparut primele zvonuri referitoare la un eventual divort, dar Kim si Kanye au lasat impresia ca sunt dispusi sa-si mai acorde o sansa.

Cum ambii au evitat sa discute public acest subiect, detalii au venit prin intermediul surselor, iar ultimele declaratii in acest sens sunt mai elocvente ca niciodata. "Casatoria lor e efectiv incheiata, nu mai au planuri sa locuiasca impreuna", a precizat un apropiat al celor doi in presa americana, precizand ca Kim se afla in Los Angeles, cu cei patru copii ai cuplului, in timp ce Kanye s-a mutat la ferma sa din Wyoming.

"Nu se va intoarce în LA prea curand, cel putin nu cu norma intreaga, dar Kim este în regula cu asta, fiind ajutata foarte mult de apropiatii sai. În acest moment, Kanye se concentrează pe Kanye, în timp ce Kim incearca sa mențina normala viața copiilor", a mai spus sursa respectiva.