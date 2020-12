Cine ar fi crezut ca pot ajunge la DIVORT? Aveau relatii sexuale de 10 ORI pe zi, dar acum s-au despartit DEFINITIV

Una dintre cele mai dorite femei din lume, italianca Melissa Satta, si-a anuntat separarea definitiva de fotbalistul ghanez Kevin-Prince Boateng.

Dupa relatii esuate cu barbati celebri, precum Christian Vierri, Gianluca Vacchi sau chiar Kobe Bryant, Melissa Satta s-a maritat in 2011 cu fotbalistul Kevin-Prince Boateng, mariajul celor doi fiind unul cu dese suisuri si coborasuri. Astfel, desi au impreuna un baietel de 6 ani, Maddox, cei doi s-au separat in 2019 pentru a se impaca ulterior. Din pacate, legatura sentimentala pare iremediabil stricata, lucru confirmat acum de frumoasa Melissa.

"Am decis să încheiem definitiv relația noastră, cu respect deplin unul fata de celalalt, in special pentru creșterea fiului. Mulțumesc pentru acești 9 ani și pentru cel mai bun cadou, Maddox", a precizat italianca printr-o postare dureroasa pe Instagram.

Melissa si Kevin-Prince (in prezent legitimat la echipa din Monza, in divizia a doua italiana) vor ramane in memoria admiratorilor cu o declaratie facuta de fotomodelul italian in urma cu multi ani, atunci cand lucrurile mergeau bine intre ei. "Facem sex de 10 ori pe zi", spunea Melissa, o dezvaluire care a facut inconjurul lumii. "Asta nu inseamna ca sunt nimfomana", a completat ea dupa ce s-a trezit cu o sumedenie de comentarii rautacioase.