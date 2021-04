A dat lovitura vietii sale! Si-a inceput afacerea in propria bucatarie iar acum o vinde pentru 100 de milioane de lire

Englezul a dat lovitura si acum are planuri mari pentru viitor.

Un bunic englez, pe numele sau , Steve Ryan, a dat lovitura vietii sale dupa ce a inceput sa faca miere de casa chiar in bucutaria sa. Afacerea a fost vanduta pentru mai bine de 120 de milioane de euro, iar acum omul ar putea sa-si cumpere o insula in Bahamas si un avion privat.

"Am ajuns sa castigam mai mult decat dublu fata de ce ne asteptam. Dar, gandindu-ma per ansamblu, cred ca si pentru ei a fost o afacere buna. Managerul meu de la banca m-a intrebat care este primul lucru pe care vreau sa mi-l cumpar, dar i-am zis ca deocamdata nu am nevoie de nimic. Am tot ce vreau, inclusiv 6 cai de curse. Dar o sa fiu pe o insula in Asia din decembrie pana in februarie.



Multa munca si o un curaj fantastic care a fost de multe ori mai mare decat creierul meu. Un antreprenor e mereu un gambler. Am inceput munca in speranta de a pierde in greutate, dar totul a devenit fenomenal cand am inteles ce creaturi fantastice sunt albinele", a spus Steve Ryan, conform Mirror.

Tweet virale viral lovitura Afacere englez Citeste si: