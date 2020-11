(P) Trei sfaturi pentru cei ce practica sporturi si poarta ochelari de vedere

Pentru persoanele care poarta ochelari de vedere, practicarea anumitor sporturi poate fi o adevarata provocare.

In primul rand, atunci cand te afli in miscare, exista riscul ca ochelarii sa iti cada, iar astfel te poti accidenta. Totusi, cei care isi doresc sa practice sporturi de echipa cum ar fi rugby, fotbal sau baschet, trebuie sa discute cu un medic oftalmolog despre acest lucru.

In astfel de cazuri, medicul iti poate prescrie o pereche de ochelari de vedere pentru sport. Acestia au un design diferit, fiind mult mai rezistenti la socuri si lovituri, avand ramele si lentilele mult mai dure.

Iar pentru a alege un model potrivit, iti venim in ajutor cu cateva sfaturi!

Cum iti alegi ochelarii pentru sport

Atunci cand iti alegi ochelarii de vedere pentru sport trebuie sa tii cont de anumite aspecte, iar confortul este cel mai important, mai ales cand te afli pe teren. Este necesar ca ochelarii pentru sport sa iti vina foarte bine. Daca ramele sunt mult prea largi, exista riscul ca ochelarii sa iti cada de la ochi, atunci cand alergi. Ochelarii trebuie sa fie suficient de aproape de ochi pentru ca lumina sa nu treaca pe langa ei, iar in acelasi timp genele nu trebuie sa atinga lentilele.

Un alt aspect de care trebuie sa tii cont este greutatea ochelarilor. Opteaza pentru rame si lentile usoare, care sa nu te incurce in timp ce te afli pe teren. Cu cat ochelarii sunt mai usori, cu atat vor sta mai confortabil pe nas. Asa ca pentru a reduce riscul de ranire, ochelarii din plastic (cum ar fi policarbonatul si poliamida) trebuie sa fie prima alegere. In general, ochelarii pentru sport au ramele si lentilele realizate din policarbonat, care este foarte dur, rezistent la socuri si lovituri puternice.

Acesti ochelari au o forma curbata si alungita, care protejeaza ochii de vant, praf sau alte impuritati din aer. In plus, suportul de nas, dar si terminatiile bratelor sunt realizate din cauciuc cu efect anti-alunecare. Materialul trebuie sa fie cat mai durabil, dar in acelasi timp trebuie sa fie maleabil si flexibil. Aceste proprietati reduc riscul de ranire, iar in cazul unui impact puternic ochelarii „se indoaie" in loc sa se sparga.

De asemenea, este important sa te programezi regulat la un consult oftalmologic, deoarece dioptriile tale se pot modifica, iar acest lucru iti poate afecta activitatea sportiva.

Cum stii daca noii tai ochelari tai de vedere se potrivesc sportului pe care il practici

Atunci cand practici un anumit sport, ai nevoie de un echipament suplimentar, cum ar fi o casca. Pentru astfel de situatii este important sa iti aduci si echipamentul sportiv, atunci cand mergi la medicul oftalmolog sau la optician. Postura purtatorului, in timpul sportului, este de asemenea importanta pentru designul lentilelor. De exemplu, lentilele progresive, numite si lentile varifocale, sunt o buna alegere pentru majoritatea tipurilor de sporturi, inclusiv ciclismul sau parapanta. Totusi, acestea nu sunt adecvate pentru golf. Lentilele progresive sunt create pentru a lucra intr-o pozitie foarte precisa, iar golful necesita schimbarea privirii la pregatirea loviturii, iar acest lucru inseamna miscarea capului si schimbarea posturii.

Cum se intretin ochelarii de vedere pentru sport

Ca sa te bucuri de ochelarii sportivi pentru mai mult timp, trebuie sa tii cont de cateva reguli de baza. In primul rand, acestia nu trebuie supusi unei calduri extreme pentru o perioada indelungata. In general, temperaturile ridicate sau fluctuatiile de temperatura pot avaria ramele si acoperirea. Ar fi indicat ca ochelarii de vedere pentru sport sa fie pastrati intr-o cutie, atunci cand nu sunt folositi. De asemenea, este important ca lentilele sa fie curatate cu accesorii adecvate, pentru a evita aparitia zgarieturilor sau a petelor.

De asemenea, aburirea ochelarilor poate deveni rapid un risc sau un dezavantaj competitiv, in timpul unui joc. Asa ca, atunci cand iti achizitionezi ochelarii pentru sport, trebuie sa verifici daca asigura o circulatie adecvata a aerului. Acest lucru previne aburirea lentilelor. In plus, o acoperire speciala poate asigura mentinerea lentilelor clare pentru mai mult timp.

Daca porti ochelari de vedere si vrei sa practici un anumit sport, iti recomandam sa ceri parerea unui optician, pentru a alege cea buna pereche de ochelari, potrivita pentru activitatea sportiva pe care urmeaza sa o desfasori. Nu uita ca ochelarii pentru sport trebuie sa fie usori si realizati dintr-un material durabil, rezistent la socuri si lovituri puternice.