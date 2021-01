(P) Gadgeturi pentru fiecare cameră din locuință și alte premii tari în noua campanie Vlad Cazino

Anul 2021 începe cu o super campanie la Vlad Cazino, promoție care se va întinde pe durata a 6 săptămâni, până pe 28 februarie.

Pornind de la nevoia fiecăruia de a-și renova locuința în sensul dotării acesteia cu gadgeturi și aparate noi, de ultimă generație, Vlad Cazino oferă sub formă de premii săptămânale dispozitive dintre cele mai apreciate, de exemplu super TV-uri, console de jocuri, espressoare etc. În prima săptămână de campanie, principalele premii sunt un Apple Watch 6 și un iRobot Roomba 605.

În fiecare etapă săptămânală de campanie promoțională, Vlad Cazino oferă 145 de premii: gadgeturi precum cele menționate mai sus, dar și bani și rotiri la unele dintre cele mai populare sloturi - 20 Joker Reels, 20 Dazzling Hot, 20 Super Hot, Flamingo Hot, Burning Hot și Shining Crown. Așadar, super dispozitive dintre cele mai cool, plus bani și divertisment în plus!

Participarea la campania promoțională Vlad Cazino este extrem de simplă - începe cu autentificarea în cazinoul online și optarea pentru participare la promoție. Mai departe, este de ajuns jocul în secțiunile preferate: la fiecare 30 RON rulați la sloturi, la mesele din Live Cazino sau camerele de Bingo, se acordă câte un tichet pentru extragerea săptămânală. Mai multe tichete, mai multe șanse pentru a câștiga unul dintre cele 145 de premii din săptămâna respectivă. Locurile 1-2 la tragerea la sorți săptămânală primesc câte un gadget cool, locurile 3-10 împart un fond de premiere de 5.000 RON, iar locurile 11-145 împart 20.000 de rotiri la sloturi.

"Renovează-ți casa cu gadgeturi șmecherifice! 2021 este anul tuturor posibilităților în cazinoul meu, așa că v-am pregătit o promoție fabuloasă în următoarele șase săptămâni! Vrei să-ți upgradezi casa și să arate la fel de blanao ca și castelul meu superbissim? Atunci participă la Extragerile săptămânale cu gadgeturi de top, bani și rotiri", spune Vlad, vampirul prietenos - gazda deja celebră a cazinoului online Vlad Cazino.

În fiecare săptămână, premiile țin cont de o cameră din locuință, astfel: Holul, Livingul, Bucătăria, Dormitorul, Biroul, Camera de jocuri. De exemplu, în săptămâna a 5-a de campanie, cea asociată Biroului din locuința proprie, se pot câștiga un MacBook Air Pro 13 inch, procesor Apple M1 și un iPad mini 5, 256 GB, dincolo de premiile în bani și în rotiri. Șansele la tragerea la sorți se acordă doar pe baza condiției de rulaj, indiferent dacă la jocurile respective s-au înregistrat sau nu alte câștiguri.

Vlad Cazino este deja unul dintre cele mai populare website-uri de jocuri de noroc online din România, este licențiat ONJN și dezvoltat de una dintre companiile de top din domeniu la nivel global - Kindred Group. Vlad Cazino s-a lansat cu un concept inedit, o premieră pe piața din România - 100% cazino și bingo online, cu imagine bazată pe spiritul local (mitul lui Dracula din Transilvania), o abordare amuzantă, premiza perfectă pentru divertisment fără compromis.

