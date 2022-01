„Primul caz s-a încheiat, acesta e un altul!” Haosul juridic creat după a doua anulare a vizei: când vine decizia finală

Avocații lui Novak Djokovic au fost chemați să își susțină poziția în fața judecătorului Anthony Kelly, după ce Ministrul Imigrării, Alex Hawke a decis anularea vizei numărului 1 ATP.

„Suntem în această situație din cauza timpului pe care ministrul și l-a acordat. Ne mișcăm cât de repede cu putință,” a declarat un avocat de-al lui Novak Djokovic, dornic să rezolve situația până duminică, 16 ianuarie, ultima zi înaintea începerii Openului Australian.

Principalul caz susținut de echipa de avocați a numărului 1 ATP se învârte în jurul discrepanței dintre motivele pentru care lui Novak Djokovic i-a fost refuzată viza întâia oară, în aeroport și motivele exprimate de Ministrul Imigrării, Alex Hawke.

Avocații lui Novak Djokovic au afirmat și că „surescitarea din rândul comunității anti-vacciniste” este unul dintre motivele pentru care viza lui Djokovic a fost anulată. Au numit acest fenomen „irațional” și cred că va căpăta amploare, în cazul în care Djokovic ar fi deportat.

Ca replică, avocatul Ministrului Imigrării a spus că primul caz, în care lui Djokovic i s-a anulat viza în aeroport s-a încheiat, iar acesta ar fi unul nou, care urmează să fie judecat duminică, 16 ianuarie.

