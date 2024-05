Brăileanul se află la FCSB din august 2017 și ar mai fi avut contract cu gruparea roș-albastră până la finele sezonului 2027/28. Doar că Florinel Coman a fost ofertat de Al Duhail și e pe punctul de a părăsi noua campioană a României la capătul stagiunii.

Reverență în fața lui Florinel Coman: ”Am știut că e puternic”

Bănel Nicoliță, fost internațional român, a analizat evolua lui Coman din acest sezon și a menționat că winger-ul a fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la FCSB.

De asemenea, Nicoliță a menționat că Florinel Coman a făcut alegerea potrivită să plece la arabi, pe mult mai mulți bani, pentru a avea grijă de familia sa.

”Coman a fost unul dintre cei mai importanți jucători și mă bucur că am evoluat împreună la Viitorul (n.r. actuala Farul Constanța). A debutat cu mine în teren. Când eram la FCSB aveam 22 de ani, iar el juca la Luceafărul Brăila și avea 12 sau 13 ani cred, până să plece la Viitorul. I-am făcut ofertă omului ăla, am vrut să îl cumpăr eu. Am vrut să îl iau eu și să am grijă de el și nu mi l-au dat.

Mai ales că e și brăilean de-al meu și mă bucur că a demonstrat tuturor și când era accidentat, cât a stat și toată lumea zicea că nu își mai revine. Coman e mort, Coman nu face nimic. Am știut că va reveni foarte puternic!

Eu zic că pentru familia lui, pentru viitorul familiei lui, e ok. Să îți vină ofertă să ai două milioane de euro pe sezon și clubul tău să câștige cinci milioane, nu știu dacă o echipă poate să plătească acești bani. Își pregătește viitorul. Are copil, trebuie să îi ofere ceva. Ce face? Decât să joace pe 15 mii de euro mai bine te duci să joci pe 50-60 de mii pe lună”, a spus Nicoliță pentru PRO TV și Sport.ro.

