Aroganța campioanei? Emma Răducanu, în direct la BBC: „Mă bucur că am reușit să obținem acest premiu din nou!” 

Emma Răducanu a fost numită personalitatea sportivă a anului în Marea Britanie de către BBC. Campioana de la US Open s-a bucurat să primească această distincție, dar nu a ratat ocazia de a-i felicita pe concurenții săi.

Victoria de la Flushing Meadows i-a adus Emmei Răducanu acest trofeu în detrimentul a doi sportivi care au făcut performanță la Jocurile Olimpice în această vară, Tom Daley - săritor în apă - și Adam Peaty - înotător, ambii medaliați cu aur la Tokyo.

Cu toate acestea, Emma Răducanu a ținut să facă o remarcă prin care încearcă să promoveze tenisul în Marea Britanie, bucurându-se că ancheta s-a încheiat din nou în favoarea tenisului, după succesele obținute de Andy Murray în ultimul deceniu.

"Mulţumesc, este o onoare doar să fiu printre cei nominalizaţi. Sunt foarte bucuroasă de asta, am urmărit gala pentru personalitatea sportivă a anului crescând şi este o onoare să mă număr printre ultimii câştigători. Mă bucur şi pentru tenisul britanic şi că am reuşit să obţinem acest premiu... din nou!

Le mulţumesc tuturor fanilor şi celor care au votat, a fost un an nebun. Energia din acest an, când am jucat la Wimbledon în faţa publicului meu de acasă, a fost ceva ce nu am mai simţit până acum. Vreau să mulţumesc şi echipei mele. Felicitări şi celorlalţi nominalizaţi, echipelor nominalizate, este un efort de echipă”, a declarat Emma Răducanu pentru BBC, potrivit Digi Sport.

În prezent, Emma Răducanu se află în recuperare, după ce a fost diagnosticată cu COVID-19 și speră să poată fi aptă de joc în sezonul australian, care va începe încă din primele zile ale anului viitor.