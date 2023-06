Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA) a pătruns în semifinalele turneului de la Roland Garros, unde o va întâlni pe cehoaica Karolina Muchova, jucătoarea care a trecut de Irina Begu, în turul al treilea.

Aryna Sabalenka mărturisește că și-a regretat absența la conferința de presă

Motivându-și absența la conferința de presă, sportiva bielorusă a declarat că a lipsit pentru „modul în care a fost făcută să se simtă și pentru lipsa de respect afișată,” a spus Sabalenka.

„Am simțit că jurnalista încearcă să îmi pună cuvinte în gură. Nu m-am simțit confortabilă. Așa m-am simțit. Atât,” a spus bielorusa, care a continuat transmițându-le jurnaliștilor cât de mult îi apreciază.

„Întotdeauna respect conferințele de presă și sunt deschisă în răspunsurile pe care le acord. M-am simțit rău că nu am venit la conferința de presă. Nici măcar nu am putut să dorm.

Am avut toate acele sentimente negative în cap, nu am putut adormi. Chiar vă respect pe toți și vă mulțumesc că ați venit. Da, m-am simțit rău că am lipsit de la conferința de presă,” a completat Sabalenka, după calificarea în semifinalele Roland Garros 2023.

Dialogul ireal purtat de o jurnalistă cu Sabalenka, în conferința de presă

„Ai primit destule răspunsuri din partea mea, iar eu nu am comentarii de făcut la adresa ta,” a fost modul în care Aryna Sabalenka a încheiat un dialog neverosimil cu o jurnalistă care a întrebat-o în repetate rânduri dacă îl susține pe președintele țării sale, complice al invaziei rusești din Ucraina.

Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA) s-a pronunțat împotriva războiului, dar a declarat recent că nu va mai face nimic pentru a se face plăcută în fața ucrainencelor din WTA, argumentând că nu are niciun control asupra sentimentelor lor.