După sfertul de finală atins la Roland Garros, în primăvara anului trecut, Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au făcut pasul înainte și au reușit calificarea în semifinalele probei de dublu din cadrul Openului Australian 2023.

Echipa româno-ucraineană a eliminat perechea cap de serie numărul 4, alcătuită din Elise Mertens și Storm Hunter, scor 7-6 (6), 2-6, 6-4, la capătul unei lupte intense, care a durat 2 ore și 30 de minute.

23 de lovituri direct câștigătoare au semnat Ruse și Kostyuk, cu cinci mai multe decât oponentele lor.

$141,032 este premiul financiar pe care și l-au asigurat Gabriela Ruse și Marta Kostyuk prin calificarea în penultimul act competițional, în consecință fiecare jucătoare va încasa $70,516.

Pentru o calificare istorică în finala Openului Australian, Gabriela Ruse și Marta Kostyuk se vor duela cu principalele favorite la câștigarea trofeului, Barbora Krejcikova și Katerina Siniakova. Meciul se va juca joi-dimineața.

They are unstoppable! Team Rustiuk plays great, with Gabi stepping up huge when Marta got hurt. Hopefully Marta can get some rest and be ready for a fight in the SF. Gabriela Ruse and Marta Kostyuk defeated Elise Mertens and Storm Hunter 7-6, 2-6, 6-4. pic.twitter.com/H7GbkjvuSJ