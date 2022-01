„Ce întrebări deprimante! Mai degrabă plec!” Kyrgios, critic la adresa jurnaliștilor: Australia dă 7 finaliști la AO 22

Desfășurarea Australian Open 2022 nu putea fi mai fructuoasă pentru tenisul australian. Finala turneului de dublu masculin va fi disputată între două echipe 100% australiene, iar ultimele acte ale probelor individual feminin și dublu mixt vor avea reprezentanți ai gazdelor.

Ashleigh Barty, Nick Kyrgios, Thanasi Kokkinakis, Max Purcell, Matthew Ebden, Jaimee Fourlis și Jason Kubler sunt cei 7 tenismeni de la antipozi calificați în finalele Australian Open 2022, aspect care reprezintă o performanță istorică pentru sportul australian.

„E incredibil. Iubesc acest turneu. Ca australieni, suntem răsfățați să avem acest Grand Slam acasă. Sunt fericită că reușesc să joc cel mai bun tenis al meu aici. Acum am șansa să joc pentru trofeu, e ireal!”, a declarat Ashleigh Barty după calificarea în ultimul act al Openului Australian, ediția 2022.

Întrebat la conferința de presă dacă atmosfera din finală va fi afectată de prețul ridicat al biletelor, estimat în jurul sumei de 500 de dolari australieni, Nick Kyrgios a replicat acid.

„Întrebările astea sunt atât de deprimante. Avem 4 australieni în finală. Putem să ne oprim din a diviza oamenii și a ne gândi pe cine va sprijini publicul?

E uimitor că avem 4 australieni în finală, Ashleigh își face treaba, Dylan joacă ultimul său turneu, haideți să ridicăm un pic energia! E al dracului de grozav! Putem să primim niște întrebări entuziaste? Dacă nu, mai degrabă aș pleca,” a fost răspunsul puternic oferit de Nicholas Kyrgios.

„Sună stupid, dar să câștigăm a fost a doua prioritate pentru noi. Întâi, am vrut să ne distrăm și să ne bucurăm de timpul petrecut pe teren. Sperăm că australienii vor vrea să plătească mulți bani ca să ne urmărească,” a fost răspunsul lui Thanasi Kokkinakis, coechipierul lui Nick Kyrgios.

"I couldn't be more proud of him [@DylanAlcott]"

Here, here @ashbarty ???? #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/lpm5Szyo4C