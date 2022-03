„Ce-ai zice dacă ți-ai cere iertare? Ai vrut din nou niște titluri în ziar pentru cauza ta” Djokovic, atacat vehement după episodul SUA

Decizia lui Novak Djokovic de a nu se retrage de pe tabloul principal al turneelor ATP Masters 1000 de la Indian Wells și Miami - pe care fusese înscris automat - decât după efectuarea tragerii la sorți a primei întreceri a fost sancționată de mai multe voci importante din lumea tenisului.

Locul lui Novak Djokovic în turneul de la Indian Wells a fost preluat de bulgarul Grigor Dimitrov, iar în locul tenismenului din Bulgaria va intra în competiție un pierzător norocos din calificări.

Jurnalistul american specializat în tenis, contributor New York Times, Ben Rothenberg scrie că „decizia a cauzat o întârziere care a reaprins, timp de 24 de ore, același nonsens creat în Australia,” făcând referire la intenția lui Novak Djokovic de a primi favoruri, în condițiile în care regulamentele îi interzic accesul pe teritoriul celor două state, fiind nevaccinat anti-COVID.

How about an apology to the first ALT into Indian Wells qualifying who couldn't play because you wanted some more headlines for your cause........