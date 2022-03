„Succes celor care joacă!” Americanii i-au interzis sârbului Novak Djokovic participarea la Indian Wells și Miami

Aceeași poveste, continent diferit: la fel ca în luna ianuarie, în Australia, Novak Djokovic a sperat până în ultima secundă că americanii de la Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor îi vor permite intrarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii ca nevaccinat.

Schimbarea nu s-a produs, regula rămânând în vigoare pe teritoriul SUA, prin urmare Novak Djokovic va rămâne „șomer” în luna martie a sezonului 2022, neavând niciun turneu ATP în program.

Absentând de la Indian Wells și Miami, două turnee ATP 1000, Novak Djokovic (34 de ani, 2 ATP) pierde ritm competițional, înaintea celei mai aglomerate perioade competitive a anului, anume lunile aprilie-iunie.

„Deși am fost înscris automat pe tabloul principal la Indian Wells și Miami, știam că va fi improbabil să pot călători. CDC (Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor) a confirmat că regulamentele nu se schimbă, așadar nu voi putea juca în America. Succes celor care joacă în aceste turnee grozave,” a scris Novak Djokovic pe Twitter.

Djokovic a câștigat de cinci ori titlul în turneul de la Indian Wells (2008, 2011, 2014, 2015, 2016) și de șase ori în competiția de la Miami (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016).

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments ????