Noi detalii explozive în scandalul lui Djokovic! Testul pozitiv de pe 16 decembrie a ieșit negativ la o scanare a codului QR

Liderul ATP a mers în Australia, fără să fie vaccinat, însă bazându-se pe faptul că a fost infectat cu Covid-19 pe 16 decembrie, după cum susțin avocații săi, printr-un document care atestă infectarea. Sârbul a obținut o viză specială, prin care i s-ar fi permis intrarea în Australia, care are reguli extrem de stricte legate de vaccinare, însă la intrarea în țară, viza i-a fost anulată de guvernul australian.

Djokovic a fost dus ulterior într-un hotel de carantinare, iar de acolo a început un adevărat scandal, părinții acestuia declarând război Australiei, prin mișcări de forță și declarații prin care acuzau modul în care este tratat tenismenul și condițiile mizere în care ar fi fost obligat să stea.

Testul pozitiv al lui Djokovic provoacă o controversă uriașă, în contextul în care tenismenul susține că a fost infectat pe 16 decembrie, iar în zilele următoare a fost surprins inițial la un eveniment, în care a premiat mai mulții copii, iar apoi în compania celor de la L'Equipe, pentru a primi un trofeu.

Jurnalistul Ben Rothenberg, specialist în tenis, a postat documentele prezentate de avocații lui Djokovic în apărarea sa, de astăzi. Printre ele apare un test negativ la Covid-19, pe data de 22 decembrie, dar și cel pozitiv, de pe 16 decembrie.

Rothenberg a scanat codul QR atașat testului pozitiv al lui Djokovic, iar în urma scanării, rezultatul apare ca fiind NEGATIV.

When you scan that QR code (and you can try yourself), it takes you to a website showing that test was *negative*, not positive.

Djokovic’s presented positive Covid test from December 16 (confirmation code 7371999-259039) comes with a QR code on it.

Câteva minute mai târziu, jurnalistul a repetat experimentul, însă de această dată, după publicarea pe contul de Twitter a primelor dovezi, testul apărea ca fiind POZITIV.

And now I *just* tried it again and it says the opposite thing for the same test: positive.

Who is messing with this website? pic.twitter.com/HRiJYMX5QO