Publicul torinez a izbucnit într-o bucurie carnavalescă atunci când Jannik Sinner (22 de ani, 4 ATP) a reușit, prin intermediul unui smash, să încheie în favoarea sa, după 3 ore și 11 minute, partida de trei seturi jucată în grupele Turneului Campionilor împotriva liderului mondial, Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP).

Sinner l-a învins pentru prima oară pe Djokovic, la a patra întâlnire directă, scor 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2).

Tenismenul italian își continuă forma carierei, pe care a început-o în a doua parte a acestui sezon, în care i-a învins pe Medvedev (de două ori), Alcaraz, Rublev și, acum, Djokovic, bifând între timp titluri la Beijing și Viena.

„Nu cred că am făcut multe lucruri greșit, în jocul meu. Sinner a fost mai hotărât și mai curajos în momentele în care avea nevoie să fie. A jucat câteva puncte uimitoare și tocmai loviturile pe care trebuia să le joace. Pot doar să îmi scot pălăria în fața lui,” a fost reacția tenismenului sârb, după meciul cel mai palpitant jucat până în prezent în actuala ediție a Turneului Campionilor.

În ultima etapă a grupei, Jannik Sinner se va duela cu Holger Rune, iar Novak Djokovic va primi replica rezervei Hubert Hurkacz, care îl înlocuiește pe Stefanos Tsitsipas, accidentat. Orice combinație de doi între Sinner, Rune și Djokovic este posibilă, în ce privește configurația finală a clasamentului grupei.

