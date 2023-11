Carlos Alcaraz a fost înfrânt de Alexander Zverev, în prima etapă a fazei grupelor Turneului Campionilor de la Torino.

Partida s-a încheiat scor 6-7 (3), 6-3, 6-4, în favoarea tenismenului german, după 2 ore și 34 de minute de joc.

