WTA Miami | Ce spune Sorana Cîrstea despre Petra Kvitova, înaintea marelui duel din semifinale. Se cunoaște prima finalistă

Sorana Cîrstea (32 de ani, 74 WTA) a aflat că va lupta împotriva cehoaicei Petra Kvitova (33 de ani, 12 WTA), în semifinalele turneului WTA 1000 de la Miami. Partida va fi transmisă live text pe www.sport.ro vineri-seară, de la ora 22:00.

„Petra e atât de bună, e o jucătoare grozavă. Suntem de aceeași vârstă, ne cunoaștem bine și am jucat de multe ori împreună. Am mult respect pentru ea,” a spus Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat după victoria scor 6-4, 6-4, semnată în detrimentul numărului 2 mondial, Aryna Sabalenka.

Vestea bună pentru fanii tenisului românesc e că Sorana Cîrstea a mai învins-o de patru ori pe dubla campioană de Grand Slam din Republica Cehă, iar două dintre cele mai recente trei întâlniri directe s-au încheiat cu victorii ale româncei.

6-2, 6-3 a fost scorul celui mai recent meci dintre Kvitova și Cîrstea, derulat în favoarea cehoaicei, la Cincinnati, în vara anului trecut. La Melbourne, tot în sezonul precedent, Cîrstea a depășit-o pe Kvitova, scor 6-2, 6-2, în runda inaugurală a Openului Australian.

Sunshine after the rain...? ☀️????️

Elena Rybakina gets past Pegula and is one win away from the Sunshine Double!!

Will face Kvitova or Cirstea in the #MiamiOpen final on Saturday ???? pic.twitter.com/LmS0nc9Jkt