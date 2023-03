Rezumatul partidei Sorana Cîrstea - Aryna Sabalenka, 6-4, 6-4

Antrenorul Soranei Cîrstea, Thomas Johansson, a menționat înaintea partidei din sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Miami cât de mare va fi rolul returului româncei, în fața Arynei Sabalenka, una dintre cele mai bune jucătoare la serviciu, în actualul sezon.

Aryna Sabalenka (24 de ani, 2 WTA) a fost terorizată pe parcursul celor 87 de minute de joc de Sorana Cîrstea (32 de ani, 74 WTA), care a reușit să transforme puterea imprimată de bielorusă în serviciu în retururi direct câștigătoare.

safe to say @sorana_cirstea 's forehand is on ???? #MiamiOpen pic.twitter.com/g5lJSs4ZH7

It has been a real back-and-forth battle, as expected. But Sori keeps her cool and seals the 1st set with an ace! pic.twitter.com/yUtyRFVYCz