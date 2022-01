Violențe în fața hotelului în care a fost închis Djokovic, la Melbourne. A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine

Liderul mondial a fost eliberat din hotelul de carantină din Melbourne, însă decizia judecătorilor poate fi modificată, iar sârbului să i se intezică accesul în Australia pentru trei ani.

Alex Hawke, ministrul pentru imigrări din Australia, are autoritatea de a trece peste decizia judecătorilor.

Fanii lui Novak Djokovic nu au primit bine vestea, iar în fața hotelului în care s-a aflat jucătorul de tenis, locație în care au avut loc și incidente între suporteri și forțele de ordine.

În plus, mai multe persoane s-au strâns în jurul unei mașini care a ieșit din parcarea clădirii în care se află birourile avocaților lui Novak Djokovic, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a facilita circulația automobilului.

Tension rises in Melbourne as Novak Djokovic supporters clash with the police ????????#AusOpen pic.twitter.com/5WTRvFUaU4