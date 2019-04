Simona Halep, suparata la revenirea in tara: "Am mici probleme!" Intrebarea la care a refuzat sa raspunda

Simona Halep se recupereaza in tara inaintea turneelor extrem de importante de la Madrid, Roma si Paris.

Accidentata la FED Cup in victoria superba cu Caroline Garcia la simplu, Simona Halep a venit sa se recupereze in tara inainte de urmatorul turneu la care va participa. Simona nu a dorit sa vorbeasca prea mult despre starea ei de sanatate.

"Sunt doar obosita, a fost o saptamana grea la FED Cup. Mici probleme la sold dupa cazatura din meciul cu Garcia, dar am timp de recuperare si de odihna" a spus Simona Halep pentru Pro TV la revenirea in tara.

Intrebata daca aceasta accidentare ii poate compromite sezonul pe zgura, Simona Halep a refuzat sa raspunda si a plecat suparata din aeroport!

Revine la Madrid

Simona Halep s-a retras de la turneul de la Stuttgart si va reveni pe teren la Madrid, turneu ce va avea loc in perioada 6-14 mai. Simona are de aparat 215 puncte la Madrid dupa ce a ajuns in sferturi anul trecut, cand a fost invinsa de Karolina Pliskova.

Dupa Madrid, pentru Simona incepe o misiune cu adevarat imposibila - ea are de aparat multe puncte dupa ce a jucat finala la Roma si a castigat Roland Garros in 2018. Chiar si daca va juca doar finala la al 2-lea Grand Slam al anului, Simona risca sa iasa din top 5 WTA, in functie si de rezultatele rivalelor.

De cand a urcat in top 5 mondial in primavara lui 2014, Simona Halep a avut doar 8 saptamani in care nu s-a aflat printre primele 5 jucatoare ale lumii.