Un nou test anti-doping pozitiv, în prima sută a tenisului mondial

Polonezul Kamil Majchrzak a fost depistat pozitiv la un test anti-doping efectuat în perioada octombrie-noiembrie, informează Michal Samulski.

Tenismenul polonez în vârstă de 26 de ani ocupă poziția 77 în clasamentul ATP, dar va avea preocupări non-sportive în finalul anului 2022, în care va căuta să își demonstreze inocența, la fel ca Simona Halep.

Kamil Majchrzak, număr 77 ATP, depistat pozitiv la teste anti-doping efectuate în această toamnă

„Am vești incredibil de triste și dificil de împărtășit. Am fost testat pozitiv la anti-doping, în lunile octombrie și noiembrie ale anului 2022. În primul rând, nu am luat niciodată în cunoștință de cauză vreo substanță interzisă. În acest moment, nu am idee ce s-a întâmplat, e cel mai mare șoc pentru mine.

Am început cea mai dificilă luptă a vieții mele, bătălia de a-mi demonstra nevinovăția pentru a mă putea întoarce în sportul pe care îl iubesc,” a scris polonezul Kamil Majchrzak, care a jucat tur 3 la US Open 2019.

Până în momentul de față, Agenția Internațională de Tenis nu a publicat detalii cu privire la substanța interzisă pentru care Kamil Majchrzak a fost depistat pozitiv.