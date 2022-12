Federația Britanică de Tenis, amendată de ATP cu un milion de dolari pentru că i-a interzis pe ruși și bieloruși la Wimbledon

Întorsătură de situație în cazul participării sportivilor ruși și belaruși la Wimbledon 2022.

Conducătorii ATP au decis amendarea LTA (Lawn Tennis Association), instituția reprezentativă a tenisului în Marea Britanie, cu suma de un milion de dolari americani, întrucât aceștia nu le-au permis tenismenilor din Federația Rusă și Belarus să joace pe iarba londoneză, informează jurnalistul James Gray.

„Federația Britanică de Tenis se declară dezamăgită de acest rezultat. În căutările sale, ATP-ul nu a recunoscut circumstanțele excepționale create de invazia rusă în Ucraina, și nici răspunsul comunității sportive mondiale ori răspunsul guvernului britanic.

ATP pare să vadă această situație ca o încălcare a regulamentelor, afișând o surprinzătoare lipsă de empatie pentru situația din Ucraina, precum și o profundă neînțelegere a circumstanțelor unice înfruntate de LTA.

Impactul financiar al acestor amenzi va afecta abilitatea LTA de a dezvolta și a găzdui tenisul în această țară. De exemplu, ne-am propus să organizăm mai multe turnee ATP Challenger, pentru a oferi mai multe oportunități jucătorilor mai slab cotați, dar acum nu vom mai putea face asta,” se arată scris în comunicatul oficial publicat de LTA, ca urmare a amenzii aplicate de forul ATP.

