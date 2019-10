"Nu am putut sa ma antrenez ori sa ma recuperez bine!" Rafa Nadal, dezvaluiri incredibile dupa ce a castigat US OPEN

Rafael Nadal a declarat de curand ca nu s-a putut antrena ori recupera bine dupa finalul US Open 2019.

Nadal l-a invins in finala US OPEN pe Daniil Medvedev, dupa un meci care a durat 4 ore si 51 de minute.

Nadal a castigat editia din acest an de la Flushing Meadows, insa nu si fara costul incheieturii mainii sale stangi, vizibil afectate dupa competitia newyorkeza.

De atunci, Nadal a jucat doar la Cupa Laver, competitie neoficiala, din care s- a retras in a treia zi de concurs, din cauza durerilor la mana.

Rafael Nadal: "Nu am putut sa ma antrenez ori sa ma recuperez bine dupa US Open"



"Ce pot sa spun, decat ca sunt foarte trist ca nu voi putea juca la Shanghai in acest an. Dat fiind ce mi s-a intamplat la mana dupa US Open, nu am putut sa ma antrenez sau sa ma recuperez bine,” a declarat numarul 2 ATP.

Am nevoie de timp pentru a ma pregati de turneele viitoare. Stiu cat sprijin am primit din partea voastra, a tuturor din China. Este minunat. Imi pare atat de rau ca nu voi putea juca in acest an, dar abia astept sa revin anul viitor", a spus Rafael Nadal.

Nadal este deja calificat la Turneul Campionilor de la Londra, care constituie, alaturi de Cupa Davis programul pentru restul sezonului in ceea ce-l priveste pe iberic.

Pana atunci, Rafael Nadal se va casatori la Mallorca, pe 19 octombrie cu Francisca Perello, cu care este intr-o relatie de mai bine de 10 ani. Nadal si Xisca au plecat in Bahamas intr-o „luna de miere” atipica, inaintea nuntii.