„Sunt mai tăcută, dar rămân o luptătoare!” Sorana Cîrstea admite că joacă cel mai bun tenis al vieții, la Miami

Sorana Cîrstea se bucură de calificarea în semifinalele turneului WTA 1000 de la Miami mai ales pentru că îi confirmă valoarea muncii grele, depuse alături de noul antrenor, Thomas Johansson, colaborare începută în toamna anului 2022.

Jucătoarea din România apreciază că este mai constantă din punct de vedere emoțional, în timpul partidelor, aspect care a ajutat-o să ajungă în penultimul act la Miami fără set pierdut, deși a înfruntat două jucătoare din top 5 WTA, pe Caroline Garcia și pe Aryna Sabalenka.

Sorana Cîrstea: „Mi-am găsit liniștea interioară și sunt puțin mai tăcută pe teren.”

„Sunt extaziată mai ales datorită muncii pe care am depus-o în ultima perioadă. Din octombrie, de când am început cu Thomas Johansson, am lucrat din greu.

În Australia și în Orientul Mijlociu rezultatele nu au venit, așa că au început îndoielile, dar acum sunt în pace, știind că munca noastră dă rezultate și mi-am regăsit jocul.

Here is Sorana Cirstea's interview with Tennis Channel after her victory over Aryna Sabalenka in the Miami QF. pic.twitter.com/nG5t3QUs2u — Romanian Tennis (@WTARomania) March 29, 2023

Cred că am avut dintotdeauna jocul necesar pentru a câștiga. Întotdeauna am fost o jucătoare agresivă și periculoasă, dar din când în când mă pierdeam pe parcursul meciurilor, lucru pe care nu ți-l poți permite în fața jucătoarelor de top. Trebuie să fii solidă și compactă de la început până la final.

Fără îndoială, cred că mi-am găsit liniștea interioară și sunt puțin mai tăcută pe teren, iar rezultatele îmi dau încredere, dar, în același timp, rămân la fel de luptătoare.

„Probabil joc cel mai bun tenis al vieții mele și traversez o perioadă bună inclusiv în viața personală.”

La finalul meciului am fost ușurată. Am așteptat aceste rezultate de ceva timp și, în sfârșit, le văd venind. Probabil joc cel mai bun tenis al vieții mele și traversez o perioadă bună inclusiv în viața personală,” a declarat Sorana Cîrstea, într-o apariție live pentru The Tennis Channel, semnată după victoria cu Aryna Sabalenka.

16 lovituri direct câștigătoare a semnat Cîrstea în meciul cu Sabalenka, încheiat 6-4, 6-4, după o oră și douăzeci și șapte de minute de joc.

