Semifinala de la Miami nu este vârful carierei Soranei Cîrstea. Ce rezultat magnific a obținut în urmă cu zece ani

Fanii tenisului din România își amintesc cum Sorana Cîrstea a jucat, la doar 19 ani, sfert de finală în turneul de la Roland Garros, ediția 2009.

În urmă cu aproximativ 14 ani, Cîrstea devenea prima jucătoare născută în anul 1990 care reușea să joace un sfert de finală într-o competiție de mare șlem, în urma unei victorii pasionante semnate în optimile de finală, în detrimentul sârboaicei Jelena Jankovic, scor 3-6, 6-0, 9-7.

It shouldn't be forgotten, but Sorana Cirstea has made a WTA 1000 Final before. Back in 2013 Sorana also played well and made the final in Toronto before ultimately losing to Serena Williams. Just goes to show she has always had this potential. pic.twitter.com/m5RoQXNKy0